Звезда «Служебного романа» рассказала о состоянии после срочной госпитализации

Актриса Светлана Немоляева рассказала, что очень расстроилась из-за отмены ближайших спектаклей с ее участием. В беседе с 360.ru она подтвердила, что находится в больнице с коронавирусной инфекцией, отметив, что все не так страшно.

«Я лежу в больнице, тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечится теперь, меньше времени», — рассказала артистка.

Напомним, Немоляеву накануне экстренно госпитализировали в Москве после резкого ухудшения здоровья. Ее отвезли в инфекционное отделение одной из столичных клиник, тест на насыщение крови кислородом показал дыхательную недостаточность. Сообщалось, что из-за болезни артистки в театре Маяковского спектакль «Бешеные деньги» с ее участием перенесли на 1 июля.

В Москве ранее госпитализировали худрука РАМТ Алексея Бородина.