Экс-участник «Новой фабрики звезд» о характере Шнурова: «Все должно быть идеально»

Бывший участник шоу «Новая фабрика звезд» Аркадий Евтушенко на «Юмор FM» рассказал о характере его наставника Сергея Шнурова.

«Он педантичный, у него должно быть все четко и ровно. Если не отработано, значит, не делаем. Если отработано, значит, делаем. Все должно быть идеально», — подчеркнул Евтушенко.

Другая участница проекта Дарья Кочнева рассказала и о своем наставнике Сергее Жукове. По словам певицы, она очень любит старшего коллегу и уважает его. Однако, отметила Кочнева, артист нередко указывал ей, что все песни у исполнительницы одинаковые, оставляя при этом смеющийся смайлик.

3 марта стартовала «Новая Фабрика звезд». В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки Лео, участница проекта «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

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