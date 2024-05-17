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Продюсер объяснил, почему Макаревич поднял гонорар после переезда в Израиль

Продюсер Рудченко объяснил завышенный гонорар Макаревича отсутствием концертов

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Илья Питалев/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) поднял ценник после эмиграции из-за отсутствия гастролей.

«Макаревич поднял ценник, потому что у него нет выступлений, никаких гастролей не предвидится. Макаревич больше живет на ранее собранную кубышку и монетизирует свое творчество через уже выпущенный контент. Так как у него сейчас конкретно упала монетизация, Макаревич компенсирует это более дорогой ставкой на свои выступления», — пояснил Рудченко.

17 мая Mash сообщил, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич после переезда в Израиль повысил гонорар за свои выступления. Ценник за концерты поднялся до €35 тысяч — на €5 тысяч больше, чем было раньше. За эти деньги и дополнительную оплату, уточняет канал, Макаревич также якобы согласен петь песни, которые отказывался исполнять «по политическим причинам». Среди них «Поворот» и «Перекресток семи дорог».

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант покинул Россию и вместе с молодой супругой переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

Ранее суд вынес административное наказание Макаревичу.

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