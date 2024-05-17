Близнецы Уизли станут ведущими кулинарного шоу по «Гарри Поттеру»

На телеканале Food Network (принадлежит Warner Bros. и Nexstar Media) будет выходить кулинарное шоу по мотивам кинематографической и книжной вселенной «Гарри Поттера». Трейлер шоу опубликован на YouTube.

Ведущими шоу «Гарри Поттер. Волшебники выпечки» станут близнецы Джеймс и Оливер Фелпс, сыгравшие в фильмах по книгам Джоан Роулинг рыжих братьев Фреда и Джорджа Уизли.

Участники будут соревноваться в приготовлении сладостей по мотивам «Гарри Поттера» — в трейлере, в частности, можно увидеть съедобные корни мандрагоры.

Проект будут снимать в студии «Ливсден» под Лондоном, где снимались и фильмы про «Гарри Поттера» — шоу будет проходить в локациях Большого зала Хоргвартса, платформы 9¾, волшебного банка «Гринготтс», «Норы» (дом семьи Уизли).

Накануне писательница Джоан Роулинг рассказала, кто из актеров «Гарри Поттера» первым узнал о финале саги.

Ранее Сергей Шнуров и The Hatters написали саундтреки к фильму «Майор Гром: Игра».