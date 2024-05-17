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Зоя Бербер поехала на съемки экстремального шоу через неделю после родов

Беременная актриса Бербер рассказала, что вернется к съемкам через месяц после родов

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Пресс-служба «ОК на связи!»

Беременная вторым ребенком актриса Зоя Бербер рассказала, когда вернется к работе, на шоу «ОК на связи!» в социальной сети Одноклассники. Запись эфира доступна в официальной группе «ОК на связи!».

По словам Бербер, она не будет скучать по беременности, потому что любит работать. Бербер вспомнила, как на шестой день с момента рождения дочери уехала в Будапешт на съемки экстремального шоу «Большие гонки».

»Гавр Гордеев лежит на волне, и я на нем прыгаю за ключом. Вот это было примерно через неделю после рождения первого ребенка. Но тут надо отдать должное папе Надежды, который сказал: «Едь, едь, пожалуйста», — вспоминает она.

В этот раз, заверила Бербер, она планирует вернуться к работе только через месяц, поскольку ее уже ждут на съемках летних проектов. Актриса также подтвердила, что ждет сына.

«Я могу сейчас вам сделать быстренько для всех гендер-пати, прямо сейчас. Пацан!» — заявила она, добавив, что имя для мальчика пока не выбрали.

Бербер и актер Максим Белбородов выходили вместе в свет, но не отвечали на вопросы о личной жизни. В 2023 году в сети появились слухи о романе пары, но актеры в комментариях только отшучивались. В ноябре артистка рассекретила помолвку с Белбородовым, а в январе сообщила о беременности, опубликовав фото с округлившимся животом.

У актрисы есть дочь Надежда, которую она родила от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Осенью 2020 года стало известно о расставании пары.

Накануне Зоя Бербер рассказала о плюсах ролей злодеек.

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