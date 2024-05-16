Актер Александр Голубев рассказал об отношениях с детьми от Александры Урсуляк

Актер Александр Голубев признался, что может обратиться за советом к своим дочерям от первого брака с актрисой Александрой Урсуляк — 15-летней Анастасии и 19-летней Анне. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.ru.

Актер уточнил, что у него доверительные отношения с детьми, поэтому они могут советоваться с ним по некоторым вопросам.

«За них не надо переживать, они замечательные люди и хорошо воспитаны. Я им полностью доверяю», — сказал артист.

По его словам, его старшая дочь получила образование монтажера и приняла участие в работе над картиной «Праведник» своего дедушки, режиссера Сергея Урсуляка.

«Весь опыт, который Анюта набирает сейчас, ей понадобится в режиссуре, если она захочет туда шагнуть. Она знает площадку, и как ведут себя все цеха. Что касается профессии, то для меня главное, чтобы она была рада, а актриса она или дворник, неважно», — отметил Голубев.

Голубев и Урсуляк познакомились на съемках сериала «Полный вперед», их брак распался вскоре после появления на свет второй дочери. У актера появилась новая возлюбленная, Урсуляк вышла замуж за музыканта Андрея Розендента, от которого родила сына.

Александра Урсуляк до этого предположила, что жанр сказок становится популярнее в России, потому что это помогает людям уйти от реальности. Она также призналась, что была ужасно рада сыграть в сиквеле франшизы «Последний богатырь», премьера которого запланирована на 2024 год.

Ранее солистка «Винтажа» заявила, что навсегда запретила бывшему мужу общаться с их дочерью.