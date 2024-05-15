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Суд зарегистрировал апелляцию третьей жены Градского по доле в наследстве

Суд Москвы принял апелляцию третьей жены Градского по доле в наследстве

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Тверской суд Москвы зарегистрировал апелляцию третьей жены Александра Градского Ольги по доле в наследстве. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, Градская недовольна решением суда о том, что композитор ничего ей не завещал. Ответчиками по делу являются Мария Коташенко и ее дети Мария и Даниил Градские. Дата первого заседания еще не определена.

Градская обратилась в суд еще в 2022 году, так как хотела, чтобы ей выделили долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром. При этом еще в октябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска.

Дети композитора Даниил и Мария, в свою очередь, подали апелляцию по иску о разделе имущества еще 20 ноября. Издание «Страсти» сообщало, что родственники мэтра требуют выделить им больше наследства. Они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве.

15 декабря суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Ольги Градской, а также сына и дочери композитора.

Ранее режиссер «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) вспомнил, как Градский «орал и визжал» на работников шоу.

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