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Один из основателей «Города 312» рассказал о появлении хита «Останусь»

Музыкант Притула: хит «Останусь» случайно появился в репертуаре «Города 312»

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Необычное совпадение привело к тому, что песня «Останусь» появилась в репертуаре группы «Город 312». Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказал один из сооснователей коллектива Дмитрий Притула.

По его словам, изначально песню написали для молодого человека из Казахстана, который планировал начать карьеру в Москве, однако, он отказался ее петь. После этого исполнять композицию решила сама группа. Притула отметил, что члены коллектива не надеялись на популярность этой песни.

«И как-то она стала, даже в маленьких залах, даже для первых двух-трех человек, стала какой-то знаковой. Она касалась, она меняла. Но нашего там ничего нет, все сверху пришло. Правда! Это правда», — сказал музыкант.

Он добавил, что эта песня помогала слушателям найти силы жить дальше. Поклонники присылали коллективу письма, в которых рассказывали о своих историях и благодарили исполнителей.

В середине марта сообщалось, что звезда шоу «Голос» Диана Макарова на время сменила солистку группы «Город 312» Аю (настоящее имя Светлана Назаренко), пока она восстанавливается после перенесенной коронавирусной инфекции и не может петь из-за проблем со связками.

Ранее солистка «Города 312» объяснила свое поражение на «Голосе» проблемами со здоровьем.

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