Группу «Пропаганда» атаковали боты после концерта в зоне СВО

Российскую группу «Пропаганда» атаковали проукраинские боты из-за благотворительного концерта, который артистки провели в зоне спецоперации России на Украине (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

6 мая трио посетило зону боевых действий и выступило перед 114-й мотострелковой бригадой. Во время поездки девушки записали на видео поздравления с Днем Победы и выложили запись на официальную страницу группы.

«Если вам не нравятся наша гражданская позиция или наши поступки — то вы либо враг, либо предатель, либо у вас проблема с самоидентичностью после промывки мозгов западной пропагандой. А мы — мы российская «Пропаганда»!» — подписали видео они.

После этого участницам группы и их семьям начали угрожать. Многие аккаунты, с которых поступали угрозы, оказались фейковыми или иностранными, и их заблокировали. По факту угроз продюсер группы Сергей Иванов написал заявление в полицию за хулиганство.

Накануне экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на открытии выставки «Героическая летопись: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции» назвал число концертов, которые российские артисты дали в зоне СВО.

Ранее Shaman высказался об уехавших из России артистах.