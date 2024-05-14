Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Куклачева выписали из больницы после операции на сердце

Дрессировщик Куклачев уехал за город после выписки из больницы

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Народный артист РСФСР, дрессировщик кошек Юрий Куклачев выписался из больницы, передает 360.ru со ссылкой на его представителя Ольгу Кардокене. По ее словам, он уехал восстанавливаться после операции за город и пообещал позднее выйти на связь.

Куклачев попросил помощницу передать всем, что чувствует себя нормально и находится временно без связи в Дубне, где проходит реабилитацию после перенесенной болезни. Он также пообещал, что после возращения в город расскажет всем, как его «вытаскивали с того света».

Также Кардокене сообщила, что врачи рассматривали вопрос об установке Куклачеву кардиостимулятора и даже обсуждали этот вопрос на консилиуме. В итоге было принято решение пока отказаться от этого шага. Реабилитация артиста займет около двух-трех недель, заключила его представитель.

Напомним, 75-летнего Куклачева прооперировали после обширного инфаркта, который произошел с ним на концерте 12 апреля. С выступления его увезли на скорой, артист рассказал, что во время операции у него остановилось сердце. Накануне сообщалось, что Куклачев старается вести активный образ жизни, однако по-прежнему чувствует слабость и устает спустя 15–20 минут активности.

Ранее актриса Елена Санаева вышла на связь из реанимации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами