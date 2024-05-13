Участники «Московского долголетия» сыграют в спектакле, приуроченном к «Году семьи»

В Москве в Новом Манеже 15 мая состоится премьера культурного проекта «Я люблю тебя, папа» по рассказу «Случайность...Случайность?» писателя Вячеслава Бавидова, подготовленного командой открытого театрального пространства «Арт-платформа», сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что спектакль объединяет в себе сразу два вида искусства — кино и театр. Так, для проекта специально был снят короткометражный фильм, кадры из которого переплетены между собой сценическим действием.

Как рассказали авторы спектакля, его ключевой темой стала связь между разными поколениями одной семьи. Проект расскажет о внутренней силе простых людей, которые уже давно не становились героями современных пьес и постановок. По мнению авторов, история каждой семьи может быть подана так, чтобы побудить на переосмысление отношений со своими родными.

В спектакле принимает участие фольклорный ансамбль «Комонь», исполняющий народную музыку в современной интерпретации, а также участники проекта «Московское долголетие» в роли актеров на ряду с мастерами сцены.

Отмечается, что проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к объявленному в 2024 году в России «Году семьи».