Тина Канделаки отчитала звезду «Больших девочек» за слова о Севастополе

Продюсер и телеведущая Тина Канделаки отчитала звезду шоу о похудении «Большие девочки» Арину Киселеву за ее слова о Севастополе. Канделаки цитирует «СтарХит».

Говоря о переезде в Москву, Киселева заявляла, что «рада, что не вернулась в свою дыру, в свой Севастополь», при этом называя город любимым.

«Севастополь — один из любимых моих городов. Я много отдыхаю в Крыму, и надеюсь, что буду отдыхать там на протяжении всей своей жизни», — отметила Канделаки, добавив, что не разделяет мнение ни одного человека, который называет «дырой» свою страну или малую родину.

Ведущая выразила надежду, что негативная реакция послужила для Арины большим уроком.

«Ведь нужно 10 раз подумать, прежде чем что-то сказать. Потому что сегодня, когда наши недруги бдительно относятся к тому, кто и что говорит о своей стране, особенно важно выбирать слова, чтобы не было возможности домыслить», — констатировала она.

Сама Киселева уже попросила прощения у севастопольцев и объяснила, что «дырой» называла свой дом, который не смогла обустроить как ей нравиться. Аналогичное объяснение ее словам дали и на телеканале «Пятница».

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