Российский промоутер ответил, состоится ли концерт Канье Уэста в России

Выступление американского рэпера Канье Уэста в России в июне не состоится, рассказал kp.ru создатель концертного агентства TCI, занимающегося организацией выступлений мировых звезд Эд Ратников.

«Когда Уэста предали анафеме в Штатах и закрыли рынок, то он в своей эксцентричной манере заявил, что теперь будет гастролировать по Африке и России. Соответственно, мы не могли пропустить это заявление и начали интересоваться на предмет реальной возможности проведения его концерта в России. Я пытался связываться через менеджмент, его агента. Знаю также, что моя коллега Надежда Соловьева — у нее тоже крупное концертное агентство — выходила на него через Гошу Рубчинского (с декабря 2023 года главный дизайнер бренда Уе Yeezy, — Прим. ред.). И это ничем не кончилось», — сообщил он.

Ратников также сообщил, что он связывался с руководством «Лужников» и узнал, что представители площадки не вели переговоры о концерте рэпера. По его словам, они не подписывали договор и не планировали его концерт.

8 мая Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках» писал, что Канье Уэст планирует выступить в России этим летом. По словам собеседников канала, контракт с артистом уже подписан. Ожидается, что он отыграет шоу в России в свой день рождения 8 июня. Визит в страну он намерен совершить вместе с женой Бьянкой.

По данным Mash, переговоры с Канье велись больше года, а главное желание рэпера — посмотреть Москву, «дать крутой концерт» и отпраздновать 47-летие в одном из мест столицы.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что рэпер Канье Уэст прилетит в Россию осенью.