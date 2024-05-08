В российский прокат 9 мая выйдет фильм «Обитель лжи»

В российский прокат 9 мая выходит фильм режиссера Мэттью Торонто «Обитель лжи», сообщает пресс-служба дистрибьюторской компании «ПилотКино».

Мистический триллер расскажет о молодой девушке Уитни, супруг которой скончался при загадочных обстоятельствах. Чтобы побыть наедине с собой, она отправляется в дом своей покойной бабушки на озере. При этом супруг девушки оставил неожиданное завещание, и ей начинают открываться тайны, связанные с его прошлым.

Как уточнили в компании, зритель с самого начала будет вовлечен в расследование вместе с главной героиней.

Главные роли исполнили актриса и певица Катерина Эйхенбергер, а также актер, продюсер и модель Риб Хиллис. Второстепенные роли сыграли Линдси Хартли, Джуди МакМиллан, Кольт Праттс и другие.

Напомним, Мэттью Торонто не только режиссер, но также сценарист, продюсер и преподаватель. В общей сложности он поработал над созданием более чем 30 фильмов, а из жанров он отдает предпочтение драмам и триллерам.