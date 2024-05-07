«Вымученное и банальное»: Пригожин резко высказался о «Евровидении»

«Евровидение» давно перестало быть интересным событием, превратившись в политизированное мероприятие без смысловой нагрузки, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с НСН он заявил, что не видит смысла его смотреть, так как к музыке конкурс не имеет отношения.

Пригожин задался вопросом, какую смысловую нагрузку несет в себе «Евровидение», и стоит ли тратить время на его просмотр с учетом того, что Россия в конкурсе участия не принимает.

«Я не начинающий продюсер, мы не начинающие в этой отрасли, все про это понимаем очень хорошо. Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки. Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения», – убежден продюсер.

Что касается создания российского аналога песенного конкурса – «Интервидения», то, по словам Пригожина, о процессе реализации этого проекта сегодня нет никакой информации. При этом он подтвердил готовность присоединиться к организации конкурса, «если позовут».

Напомним, международный конкурс песни «Интервидение» пройдет в Москве уже в этом году, в МИД сообщали , что работа по его организации уже ведется. В частности, налаживаются контакты со странами, которые приглашены к участию в конкурсе.

В Госдуме ранее заявили о недопустимости запрета «Евровидения».