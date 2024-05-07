Историк раскрыл, как Эрнест Бо создал аромат Chanel №5

Культовый в мире аромат Chanel №5 был придуман русским парфюмером и военнослужащим Эрнестом Бо, благодаря участию в Гражданской войне. Об этом в интервью проекту «Сноб» рассказал историк, директор архангельского Морского музея Евгений Тенетов.

«В 1946-м Бо рассказывал прессе: «В какое время я его (аромат Chanel №5. — «Газета.Ru») создал? Именно в 1920 году. По возвращении с войны. Мне довелось провести часть кампании в Северной Европе, за полярным кругом, во времена белых ночей, когда озера и реки источают аромат невероятной свежести», — рассказал Тенетов.

Он напомнил, что Бо работал в модном доме Chanel до глубокой старости. Парфюмера уволили в 1961-м, когда ему было уже под 80 лет.

Бо родился в Москве в 1880 году в семье обрусевших французов. К созданию ароматов он проявлял интерес с юношеских лет, и впоследствии стал топ-менеджером одной из крупнейших отечественных парфюмерных компаний «Ралле и К».

Первая мировая война застала Бо во Франции. Он поступил добровольцем в союзную в те времена французскую армию. Позднее он перешел в Русский Экспедиционный корпус, в котором воевал и поэт Николай Гумилев.

Вернувшись на гражданку, парфюмер отправился работать в Швейцарию, где к нему обратилась модельер Коко Шанель, которая на тот момент загорелась идеей выпускать уникальные ароматы имени своего дома моды. Бо представил ей несколько своих разработок, из которых она выбрала «Букет Екатерины», который был создан еще в России и посвящен императрице Екатерине Великой.

Приобретя аромат, Шанель назвала его Chanel №5 в честь своей любимой цифры, заявив Бо, что «это первые духи, которые пахнут настоящей женщиной».

Ранее российские текстильщики высказались об уходе Chanel из страны.