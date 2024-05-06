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Звезда «Не родись красивой» рассказала о своем отношении к уехавшим из России актерам

Актриса Ломоносова призналась, что не смогла бы жить в эмиграции

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ольга Ломоносова, которая родилась в Донецке, призналась, что считает решение коллег уехать из России после начала спецоперации на Украине личным выбором каждого. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

«У каждого свои обстоятельства. Если человек не может здесь находиться, если ему плохо, кажется, что зажали в тиски — ну что делать? Сложно судить. Отчасти их жалко — они оторвались от родины, не только от страны, правительства, но от друзей, родных, любимой работы. Кто-­то лучше устроился, кто-­то хуже, но все равно им несладко. Мне грустно, что они уехали», — призналась артистка.

При этом Ломоносова уточнила, что сама бы она не смогла жить в эмиграции, потому что очень любит Москву. Помимо этого, у нее в этом городе находится мать, которую она не может оставить, добавила актриса.

В феврале Ольга Ломоносова призналась, что жалеет о своей роли в ситкоме «Не родись красивой». Она отметила, что ей тяжело попасть на кастинги в кино, так как режиссеры видят в ней героиню из популярного ситкома. Тем не менее Ломоносова похвасталась, что сыграла значительное количество крупных театральных ролей.

Ранее Ломоносова встретилась с дочерью-балериной, которая съехала от нее в 15 лет.

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