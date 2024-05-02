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«Роснефть» поддержала проведение юбилейного концерта Пахмутовой

В Волгограде состоялся юбилейный концерт Александры Пахмутовой

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Телеканал «Россия К»

В Волгограде при поддержке «Роснефти» состоялся праздничный концерт народной артистки СССР Александры Пахмутовой, сообщает пресс-служба компании.

Концерт на малой родине Пахмутовой, приуроченный к 95-летию композитора, прошел в рамках программы «В песне – жизнь моя». В компании подчеркнули, что поддержка подобных проектов направлена на сохранение национальных ценностей и патриотическое воспитание молодежи.

Как уточнили в «Роснефти» концерт транслировался в прямом эфире телеканал «Россия-Культура». Отмечается, что в нем приняли участие Лариса Долина, Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк, Динара Алиева и другие известные артисты. При этом юбилейный концерт сопровождали Волгоградский академический симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Андрея Аниханова и Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова под управлением заслуженного артиста России Геннадия Саченюка.

На мероприятии Пахмутова представила новую песню «СталГРЭС», посвященную Сталинградской Государственной районной электрической станции, с которой была тесно связана судьба ее семьи.

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