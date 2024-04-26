Маруся Климова рассказала, как будущий муж заполучил ее телефон

Актриса Маруся Климова в большом интервью WomanHit.ru рассказала об удивительной истории своего замужества. По словам артистки, избранник впервые увидел ее на премьере в кинотеатре «Октябрь», после чего написал в соцсети, но будучи уверенным, что ответа не последует, нанял частного детектива, чтобы заполучить номер возлюбленной.

«Нанял частного детектива, но тот не нашел. Какой-то так себе детектив. (Смеется.) В общем, он все-таки достал мой номер», — рассказала актриса.

Через полгода, по ее словам, они решились на совместную жизнь, а через полтора сыграли свадьбу. Актриса призналась, что Виталий сам начал разговор про совместное будущее.

До этого Климова рассказала, что очень положительно относится к тому, что мужчины начали ухаживать за собой. Однако, по ее мнению, как и в любом другом деле нужна мера. Артистка счастлива, что противоположный пол стал обращать на себя внимание.

Климова поддержала походы мужчин на маникюр, эпиляцию и «уколы красоты». Для актрисы главное, чтобы это все выглядело «эстетически прекрасно».

В фильмографии Маруси Климовой более 60 ролей. Она снималась в таких проектах, как «Московские тайны. Опасный переплет», «Кухня», «Пищеблок», «Звоните ДиКаприо!», «Проект «Анна Николаевна», «Полицейский с Рублевки», «Мамочки».

Ранее Климова призналась, что мама уговаривала ее зарегистрироваться на сайтах знакомств.