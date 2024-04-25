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«Мы расстроились»: директор спектакля с Тарзаном об отмене показов в Сибири

Директор спектакля Тарзана Лосева заявила, что показы в Сибири отменили организаторы

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kino-teatr.ru

Актриса и директор спектакля «Он сам нарвался» Людмила Лосева прокомментировала отмену показов в Сибири. Причину отмены она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Лосевой, организаторы позвонили команде спектакля за 10 дней до тура и заявили, что он отменяется по организационным причинам. Лосева предположила, что отмена связана с терактом в Москве, поскольку зрители, обеспокоенные происходящим, могли начать сдавать билеты.

«И актеры не отказывались от тура, а были готовы приехать. Мы и сейчас готовы. Если будет возможность приехать в эти города, мы с большим удовольствием приедем. И с этим спектаклем, и с другими своими спектаклями», — сказала актриса.

Лосева уточнила, что актеры честно готовились к туру и активно репетировали.

«Всегда большая радость ехать и играть для зрителя, особенно для регионов. Потому что там и зритель благодарный, и хороший. И всегда это для нас праздник. Поэтому мы очень расстроились и готовы приехать в эти же города с удовольствием», — заключила она.

Накануне в Бердске, Томске, Барнауле и Новокузнецке отменили концерты танцора Тарзана и клоуна Александра Морозова.

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