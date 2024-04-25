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Суд отменил обвинительный приговор продюсеру Вайнштейну

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор Харви Вайнштейну

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Lucas Jackson/Reuters

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор продюсеру Харви Вайнштейну за изнасилование в 2020 году. Об этом сообщает Variety.

Суд большинством голосов постановил, что судья, который вел дело Вайнштейна, допустил ошибку. По мнению суда, он позволил обвинителям вызвать в качестве свидетелей нескольких женщин, которые утверждали, что кинопродюсер применил насилие по отношению к ним, однако их показания не были частью выдвинутых обвинений против него.

12 апреля сообщалось, что Вайнштейна переправили из одной тюрьмы в другую рейсом первого класса.

В марте стало известно, что продюсер ищет новых адвокатов для апелляции на решение суда Лос-Анджелеса по делу о насилии. 23 февраля суд добавил Вайнштейну еще 16 лет заключения. После этого он решил отказаться от помощи двух из своих адвокатов — Марка Верксмана и Алана Джексона. До этого Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что одной из жертв Вайнштейна оказалась сибирячка Евгения Чернышова.

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