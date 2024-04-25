Артисты из США и Израиля приедут на Московский джазовый фестиваль

В Москве с 10 по 16 июня 2024 года пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира — Московский джазовый фестиваль. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы.

В течение недели выступят более 1000 артистов из России и других стран: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авишай Коэн (Израиль), Константин Хабенский, Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор», Роберто Фонсека (Куба), Меджикул, Jukebox trio и другие.

Открытие фестиваля пройдет 10 июня в Концертном зале им. П.И. Чайковского, закрытие — на сцене зала «Зарядье». Кроме того, выступления запланированы в саду «Эрмитаж» — он станет основной площадкой фестиваля, — парках «Зарядье», «Музеон» и «Сокольники», на площади перед ЦУМом и на других городских площадках и в джаз-клубах Москвы. Также с 11 по 15 июня в рамках Фестиваля пройдёт большая просветительская программа, организованная совместно с Российским Обществом «Знание».

Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

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