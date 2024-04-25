Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Артисты из США и Израиля приедут на Московский джазовый фестиваль

Более 1000 артистов выступят на Московском джазовом фестивале

close
100%
Пресс-служба мероприятия

В Москве с 10 по 16 июня 2024 года пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира — Московский джазовый фестиваль. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы.

В течение недели выступят более 1000 артистов из России и других стран: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авишай Коэн (Израиль), Константин Хабенский, Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор», Роберто Фонсека (Куба), Меджикул, Jukebox trio и другие.

Открытие фестиваля пройдет 10 июня в Концертном зале им. П.И. Чайковского, закрытие — на сцене зала «Зарядье». Кроме того, выступления запланированы в саду «Эрмитаж» — он станет основной площадкой фестиваля, — парках «Зарядье», «Музеон» и «Сокольники», на площади перед ЦУМом и на других городских площадках и в джаз-клубах Москвы. Также с 11 по 15 июня в рамках Фестиваля пройдёт большая просветительская программа, организованная совместно с Российским Обществом «Знание».

Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

Накануне стало известно, что в фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который пройдет с 26 по 28 июля в Крыму, поучаствуют более 55 тыс. молодых творцов, а также жителей и гостей Крыма из 89 регионов страны.

Ранее сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала среди молодежи.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами