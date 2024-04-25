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Валерий Меладзе отказывается выступать без двух бутылок виски в гримерной

Певец Валерий Меладзе указал в райдере требование предоставить виски в гримерку

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Валерий Меладзе в райдере указал две бутылки виски и 15 бутылок колы. Об этом «Страстям» рассказала концертный директор Ольга Оркина.

«Отдельным пунктом в райдере выделены требования к гримерке. Меладзе ожидает увидеть там воду, чай, кофе, различные нарезки, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле. Также артист просит €250 (почти 25 тысяч рублей) суточных для себя и €200 (почти 20 тысяч рублей) — для менеджера», — уточнила Оркина.

Также исполнитель требует перелет бизнес-классом и трансфер, автомобиль представительского класса и автобус для команды из 25 человек. При этом Меладзе настаивает на оплате бизнес-зала аэропорта и люксовом номере пятизвездочного отеля. За выступление в Москве артист просит 12 миллионов рублей, однако, по мнению Оркиной, вернуться с концертами в Россию певцу будет непросто, так как он запятнал свою репутацию.

«Вернуться сможет, но найдет ли опять свою публику — вопрос сложный. После выступления в Дубае публика отвернулась от него. Это привело к снижению интереса к выступлениям Валерия на российской сцене и, следовательно, к снижению гонораров», — резюмировала концертный директор.

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