Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«В этом и кайф»: покинувший «Маску» Денис Клявер назвал своего фаворита

Певец Денис Клявер заверил, что будет болеть за Енота после вылета из «Маски»

close
100%
Телеканал «НТВ»

Певец Денис Клявер, который скрывался в костюме Щенка на шоу «Маска», признался, что будет болеть за Енота в будущих выпусках. Об этом пишет «Вокруг-ТВ».

«У меня есть несколько версий, кто есть кто. Но в этом и кайф, что, кажется, нас ждет совершенно непредсказуемый финал. Удовольствие получат все: и зрители, и жюри, и артисты, оказавшиеся внутри этих чудесных созданий», — заверил Клявер.

Артист выразил большую благодарность шоураннерам проекта и напомнил, что звезды-участники являются лишь верхушкой айсберга шоу. По мнению Клявера, передача выглядит так здорово из-за работы огромного количества людей, которые стараются производить интересный контент.

Накануне сообщалось, что в новом выпуске шоу «Маска» членам жюри удалось разоблачить Щенка. Им оказался Денис Клявер. Участник дуэта «Чай вдвоем» признался, что пытался выдать себя за певца Жана Милимерова. По словам Клявера, он очень рад, что ему удалось так долго участвовать в телешоу, — артист выбыл на стадии полуфиналов.

Ранее Киркоров потратил 200 млн рублей на ремонт, «умные» туалеты и кровать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами