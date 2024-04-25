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Жена Бари Алибасова ответила на обвинения в корысти

Жена продюсера Алибасова Елена назвала себя обеспеченным человеком

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Супруга основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена ответила на обвинения в корысти. Елену, пообщавшуюся с подписчиками в социальных сетях, цитирует «СтарХит».

По словам Елены, она вела комфортную жизнь и до знакомства с продюсером.

«Я вполне обеспеченный человек, понимаете? Ну как-то же я жила до Бари Каримовича и не страдала», — сказала она, назвав Алибасова «своим» человеком.

Сам Алибасов шутит, что Елене с ним повезло.

«Пока подходит. И кушать есть чего, и спать есть с кем, и сходить куда на интересные события в Москве тоже есть с кем», — добавил он.

Накануне бывший участник коллектива «На-На», певец Павел Соколов признался, что продюсер Бари Алибасов держал группу в строгости.

«Иногда настоящий тиран и деспот! Каким еще надо быть, чтобы установить дисциплину в коллективе из двадцати взбалмошных и эмоциональных молодых людей?» — подчеркнул исполнитель.

Ранее биографию Паоло Пазолини выпустили в России с огромными цензурными плашками.

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