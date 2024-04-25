Экс-домработница Пугачевой описала характер певицы: «Ей всю жизнь завидовали»

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова описала характер певицы в беседе с PROZvezd.

«Если говорить только как о человеке – великодушная! Алла добрая, честная. Не любит, когда врут и сама не врет. Никогда не любит за глаза говорить. Не сплетничает. Сейчас многие врут, что Пугачева им перекрывала кислород. Они просто ей всю жизнь завидовали и по сей день завидуют», — высказалась Дороднова.

Она напомнила, что автор многих песен Пугачевой Илья Резник некоторое время жил у артистки дома и там же творил. По словам экс-домработницы, иногда автор предлагал ей послушать его новые стихи, тогда Дороднова становилась его первым слушателем. Более того, отметила женщина, Примадонна активно и безвозмездно помогала певцу Борису Моисееву.

»Игорь Николаев пришел к ней в коллектив совсем мальчиком. Момент, появления Игоря я хорошо помню, и она заботилась о нём, как о сыне. Пугачева всех не могла пригласить на свои «Рождественские встречи», это же понятно, но талантов она не пропускала», — резюмировала Дороднова.

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