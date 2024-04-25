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В Челябинске перенесли концерт Jony

Концерт певца Jony в Челябинске перенесли на осень из-за праздников

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JONY/VK

Концерт певца Jony в Челябинске перенесли на осень из-за майских праздников. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на организаторов.

«Концерт JONY, запланированный на 3 мая, переносится на осень. Новая дата будет объявлена позже», — гласит сообщение на сайте зрелищных касс.

При этом сами организаторы шоу пояснили, что Jony решил перенести концерт из-за майских праздников, а также личных обстоятельств.

25 апреля также отменили концерт рэпера и блогера Xolidayboy (настоящее имя. — Иван Минаев) в Барнауле после переноса на другую площадку. Против концерта Минаева до этого выступал минкульт Алтайского края из-за «общественного резонанса» вокруг выступлений музыканта в других регионах.

16 марта минкульт Томской области порекомендовал руководителю одной из концертных площадок Томска отменить выступление певца Xolidayboy. Чиновники отправили организатору концерта письмо после обращения общественника, который усмотрел во внешнем виде рэпера пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее организаторы пикника «Афиши» анонсировали первую волну артистов.

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