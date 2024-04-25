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Джигурда объяснил трагедию с Леной Миро пророчеством Ванги

Шоумен Джигурда назвал трагедию с блогершей Миро кармическим бумерангом

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lenamyro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Никита Джигурда объяснил трагедию с блогершей Леной Миро пророчеством Ванги. Его цитирует mk.ru.

Джигурда рассказал, что не обижался на Миро несмотря на скепсис в его адрес и слова, которые он называет заблуждением.

«В шоу-бизнесе, если тебя нет в информационном пространстве, значит, тебя нет вообще. Она не примитивно излагала свои мысли — профессионально все делала», — сказал он.

По словам шоумена, никто не ожидал, что к Миро «прилетит кармический бумеранг». Однако, по мнению Джигурды, с Миро в любом случае случилось бы несчастье, поскольку она посещала пророчицу Вангу, предостерегавшую ее от определенных действий.

«Я не спасла ни одной жизни. Потому что люди все делали не так, как я говорила. Я очень огорчена этим», — цитирует он Вангу.

24 апреля издание Super сообщило, что Лены Миро не стало в США после ДТП и комы.

Позже писатель и журналист Максим Новиковский заявил на своей странице в livejournal.com (ЖЖ), что блогерша Елена Мироненко (Лена Миро) жива.

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