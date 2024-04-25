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Близких Маслякова спросили о его состоянии

Невестка телеведущего Маслякова Ангелина отказалась говорить о его состоянии

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Михаил Патлис/РИА Новости

Близкие 82-летнего телеведущего Александра Маслякова отказались говорить о состоянии его здоровья. Об этом сообщает «Абзац».

Невестка ведущего КВН Ангелина Маслякова заявила, что ей некогда разговаривать.

«У меня нет на вас пары минут. Извините», — сказала она, когда журналисты спросили ее о состоянии артиста.

Александр Масляков ведет передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года. Иногда место ведущего занимал его сын Александр Масляков — младший или другие шоумены.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Масляков проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких.

По данным канала, проблемы со здоровьем и стали причиной того, что знаменитость ушел из КВН. Mash подчеркивает, что новообразование у Маслякова обнаружили в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции. Сейчас же, добавляет канал, телеведущий стал чаще жаловаться на здоровье.

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