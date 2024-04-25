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Андрей Мерзликин приехал в Пермь и попал под апрельский снегопад

Актер Мерзликин пошутил про круглосуточный Новый год в Перми из-за снегопада

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Андрей Мерзликин уехал в Пермь и удивился снегопаду в апреле. Видео опубликовано в Telegram-канале «ЧП и ДТП Пермь».

«Какое сегодня число? 23-е. Или 24-е? 24-е! Пермь, снег», — восхитился Мерзликин.

В ролике артист вместе со своим товарищем, дирижером Антоном Жуковым ходит по коттеджному поселку и снимает снегопад, который произошел 24 апреля. Мужчина радуется выпавшему снегу и шутит, что в Перми Новый год круглосуточно.

Артисты посетили Пермь в рамках гастролей — Мерзликин прочитает отрывки из произведений Михаила Шолохова под аккомпанемент оркестра Жукова в рамках концерта «Искусство побеждать», приуроченного к 80-летию Сталинградской битвы.

19 апреля сильный снег пошел в некоторых районах Санкт-Петербурга и Ленобласти. Снегопад заметили также в Московском и Фрунзенском районах города. Слой снега возник на газонах и тротуарах, также припорошены оказались автомобили на парковках. Прошлый сильный апрельский снегопад был в городе 20 апреля 1991 года, когда высота снежного покрова достигла 28 см.

Ранее Ольга Бузова пофлиртовала с Дибровым, будучи подключенной к детектору лжи.

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