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Оуэн Уилсон отказался защищать О. Джея Симпсона в кино из-за личных убеждений

Актер Оуэн Уилсон отказался от роли за $12 миллионов из-за личных убеждений

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20th Century Fox Film Corporation

Актер Оуэн Уилсон отказался играть адвоката О. Джея Симпсона в грядущем фильме из-за личных убеждений. Об этом написал в X канал Culture Crave.

Как сообщается, в разработке находится новый фильм про суд над О. Джеем Симпсоном, которого подозревали в серьезном преступлении: якобы из-за действий актера не стало его бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника — молодого официанта Рональда Голдмана. Уилсону предложили роль адвоката Дугласа МакКана, гонорар — $12 миллионов. Однако актер отказался играть роль мужчины, который заявлял о невиновности О. Джея Симпсона, из-за личных убеждений.

Бывший игрок в американский футбол стал всемирно известен после резонансного дела о расправе над его женой Николь и ее любовником Рональдом Голдманом. Несмотря на неопровержимые доказательства, суд присяжных признал его невиновным. Спустя годы Симпсона все же посадили — за вооруженное ограбление.

Николь Браун Симпсон и О. Джей Симпсон были женаты семь лет, в браке родились двое детей. О. Джей Симпсона не стало 12 апреля в возрасте 76 лет после года борьбы с раком.

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