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Актриса «Последнего богатыря» не может оплатить долги из-за работы

Mash: актриса Александра Урсуляк задолжала 86 тыс. рублей из-за занятости

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Sony Pictures Television Russia

Актриса Александра Урсуляк, известная по фильмам «Последний богатырь» и «Время первых», задолжала 86 тыс. рублей за коммунальные услуги, а также накопила штрафы ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в октябре прошлого года на знаменитость подал в суд ГБУ «Жилищник Пресненского района» из-за долга в размере 45 тыс. 310 рублей. Суд постановил, что артистке нужно оплатить задолженность до декабря, однако она не сделала этого до сих пор.

Кроме того, подчеркивает Mash, Урсуляк накопила штрафов за нарушение ПДД на 40 тыс. 100 рублей. Она призналась в беседе с каналом, что у нее нет времени заниматься финансовыми вопросами из-за занятости. Впрочем, заявила актриса, она планирует рассчитаться с долгами после 26 апреля — тогда закончится Московский международный кинофестиваль.

В начале апреля сообщалось, что экс-супруг Екатерины Варнавы Александр Молочников задолжал почти полмиллиона рублей. Отмечалось, что режиссер взял в банке «Ренессанс Кредит» 471 869 рублей в долг перед тем, как переехать в США.

Ранее Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд.

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