Лепс станет совладельцем бара с ночным клубом в Петербурге

Певец Григорий Лепс планирует открыть караоке-бар Leps Bar на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РИА Недвижимость в компании NF Group.

Отмечается, что исполнитель станет совладельцем заведения. Открытие запланировано на лето 2024 года, помещение уже арендовано. В нем будет и караоке, и коктейль-бар, и ночной клуб, уточнили представители. Всего по площади заведение составляет порядка 500 квадратных метров.

В декабре 2010 года ресторанная группа Ginza Project, певец Григорий Лепс и совладелец «Русской медиагруппы» Сергей Кожевников открыли в Москве караоке-бар Leps Bar, вложив почти $2 млн. Однако заведение закрылось. Сейчас Leps Bar открыт и функционирует лишь в Новосибирске.

Недавно Лепс прокомментировал матом то, что он выбил из рук зрительницы телефон на концерте. В нецензурной форме Лепс заявил, что фанатка ему надоела на концерте. Артист отметил, что два раза предупреждал ее убрать смартфон.

13 апреля во время концерта Лепса в Костроме певец выбил телефон из рук фанатки. Одна из поклонниц продолжала записывать исполнителя на видео, когда тот просил перестать это делать.

В итоге артист ударил по гаджету, и смартфон отлетел в сторону. Сам певец продолжил концерт. Костромские зрители рассказали в беседе с kp.ru, что телефон девушки не сломался.

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