Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Александра Маслякова

Mash: телеведущий Масляков ушел из КВН из-за неоперабельной опухоли в легких

close
100%
Михаил Патлис/РИА Новости

Телеведущий Александр Масляков проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, проблемы со здоровьем и стали причиной того, что знаменитость ушел из КВН. Mash подчеркивает, что новообразование у Маслякова обнаружили в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции. Сейчас же, добавляет канал, телеведущий стал чаще жаловаться на здоровье.

22 апреля сообщалось, что комик Дмитрий Хрусталев стал новым ведущим телеигры КВН на весь 2024-й год. Об этом стало известно изданию kp.ru.

В последние годы бессменный ведущий юмористического шоу Александр Масляков все реже принимал участие в играх в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений 82-летний артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел ковидом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры.

Ранее Летучая рассказала о самочувствии после травмы ноги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами