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Канье Уэст помечтал о сексе с Мишель Обамой

Рэпер Канье Уэст предложил бывшей первой леди США Мишель Обаме секс втроем

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Кадр из видео/REVOLT/Youtube

Рэпер Канье Уэст признался, что хотел бы заняться сексом с супругой экс-лидером США Барака Обамы и своей женой Бьянкой Цензори. Его слова цитирует TMZ.

«Мишель Обама. Надо [заняться сексом с] женой президента», — заявил исполнитель, смеясь.

Издание подчеркивает, что Уэст практически сразу же дал ответ, у него ушло несколько мгновений на размышления. При этом он не объяснил причину своего выбора. TMZ добавляет, что неизвестно, является ли брак Уэста и Цензори открытым.

Рэпер Канье Уэст официально женился на архитекторе Бьянке Цензори через месяц после развода с Ким Кардашьян. Они заключили договор 20 декабря 2022 года.

На прошлой неделе Уэст оказался в центре скандала. Мужчина написал заявление на рэпера за то, что тот ударил его по лицу 16 апреля. Музыкант утверждает, что неизвестный приставал к его супруге, модели Бьянке Цензори. Представители артиста заявили, что незнакомец засунул руку под платье девушки. Он также якобы схватил ее за талию и отправил воздушные поцелуи.

Однако на днях журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что предполагаемый обидчик Бьянки Цензори не домогался модели. Мужчина столкнулся с женой Канье Уэста в вестибюле отеля в Лос-Анджелесе, а затем сел за стол к своему брату-близнецу и друзьям. Затем рэпер подошел к компании и ударил незнакомца.

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