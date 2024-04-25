Над могилой лидера группы «Король и Шут» Горшенева установили камеру наблюдения

Антивандальную камеру видеонаблюдения установили над могилой лидера рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, расположенной на главной аллее Богословского кладбища в Санкт-Петербурге. Эту информацию сообщило издание 78.ru

Согласно словам специалиста по монтажу камер, администрация кладбища дала указание установить такое устройство.

Ранее стало известно, что могила Горшенева пострадала от действий вандалов.

Фанат группы «Король и Шут» Сергей Гришин в разговоре с журналистами выразил свое обеспокоенное недовольство такими происшествиями.

«Мне совершенно непонятно, зачем люди совершают такие абсурдные поступки и каким образом они пытаются это оправдать,» — отметил собеседник в интервью для издания. Он добавил, что группа «Король и Шут», Михаил Горшенев и Андрей Князев имеют миллионы поклонников, которые ценят их творчество. Для них эта музыка очень близкая. Такие акты серьезно уязвляют всех фанатов, заключил Гришин.

Он также подчеркнул, что для предотвращения подобных инцидентов могло бы помочь круглосуточное видеонаблюдение или регулярное патрулирование места захоронения артиста.

Ранее экс-участник «КиШ» рассказал о перспективах группы при живом Горшке.