Анна Михалкова сыграла в психологическом триллере

Первый тизер-трейлер сериала «Трасса» был представлен в интернете. Об этом пишет РБК.

За день до этого в кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялся специальный показ пилотного эпизода нового проекта Okko.

Презентация сериала прошла в рамках программы «Первая серия» на 46-м Московском международном кинофестивале. На мероприятии были присутствующие режиссер-постановщик Душан Глигоров, автор сценария и продюсер Олег Маловичко, продюсеры Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев, а также актер Александр Ильин.

Олег Маловичко поделился, что работа над проектом была очень трудоемкой. Он надеется, что первая серия заинтересует зрителя и вызовет у него много эмоций, заставив досмотреть всю историю до конца. Сериал был создан с целью не только рассказать что-то новое, но и возможно даже изменить что-то в зрителе, добавил автор сценария и продюсер.

«Трасса» — десятисерийный психологический триллер, первый оригинальный проект компании «Среда» Александра Цекало для Okko.

Сериал рассказывает о судье Светлане Незнамовой, которая отправляется на поиски пропавшей приемной дочери и сталкивается с преступной сетью, занимающейся похищением подростков. Все события разворачиваются в курортном городке в Ставрополье, где происходит страшное преступление. Главную роль сыграла Анна Михалкова.

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