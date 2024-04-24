Пост о том, что Лена Миро жива, возглавил топ ЖЖ: «Не дождетесь!»

Писатель и журналист Максим Новиковский заявил на своей странице в livejournal.com (ЖЖ), что блогерша Елена Мироненко (Лена Миро) жива.

Новиковский отметил, что имеет «небольшое отношение» к Мироненко и «знает ее бурную жизнь». По его словам, не стоит верить «уткам и слухам», которые распространяет желтая пресса. Он заявил, что с Миро «все прекрасно». На момент публикации пост журналиста возглавил топ livejournal.

Новиковский уверен, что Миро не могла попасть в ДТП, так как она плохо водит машину и редко садится за руль. При этом, как заявляет писатель, блогерша водит автомобиль «очень внимательно».

«Во-вторых. Лена не была ни в какой коме и не могла в ней находиться, иначе бы ее социальная сеть оставалась активной. Как человек, находящийся в коме может закрыть свой блог и написать об этом, находясь при этом в коме?» — подчеркнул журналист.

Новиковский уточнил, что у Миро было очень много «безнадежно примитивных врагов» из шоу-бизнеса, которые якобы угрожали ей.

«Поэтому всем поверившим в байку <…> хочется пожелать всего самого наилучшего и сказать: «Не дождетесь!» — заключил писатель.

24 апреля издание Super сообщило, что Лены Миро не стало в США после ДТП и комы.

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