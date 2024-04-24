Продюсер раскритиковал кавер Бабкиной на Инстасамку

Продюсер Сергей Дворцов раскритиковал в беседе с порталом «Страсти» кавер народной артистки России Надежды Бабкиной на песню рэперши Дарьи Зотеевой (Инстасамки) на песню «За деньги — да».

По мнению Дворцова, Бабкина «перегнула палку» и выбрала не тот хит и исполнительницу, чтобы ее перепеть. Он считает, что статус народной артистки не сочетается с «непонятными» песнями Инстасамки. Продюсер уверен, что каждая композиция должна иметь смысл. Шоумен не нашел его в этом кавере. Он назвал песню «продажной».

Дворцов понадеялся, что Бабкина и Инстасамка не будут петь дуэтом. Он также усомнился в успехе подобной совместной работы из-за разной аудитории артисток. Он заявил, что Бабкину слушают люди за 40 лет, а Зотееву — дети и подростки.

«С одной стороны — это креативно, хорошо. Но с другой — это полный кринж. Надежда Георгиевна только может унизить себя вот такой песней, таким дуэтом. Я все-таки ее уважаю как артистку, и, соответственно, определенный уровень она должна иметь», — поделился продюсер.

Бабкина и ансамбль «Русская песня» перепели хит Инстасамки во время концерта на ВДНХ в Москве. Народная артистка изменила хит рэперши на свой манер. В песне звучат народные мотивы, а в тексте — много отсылок на славянский быт. В номере певица отказывается от денег, предпочитая гусли.

Ранее продюсер Бабичев посоветовал Бабкиной закрепить успех после кавера на Инстасамку.