«Я, по-моему, таких ролей не играл»: Юрий Чернов рассказал о новом предложении сняться в кино

Народный артист России Юрий Чернов, которому 24 апреля исполнилось 75 лет, рассказал «Газете.Ru» о приглашении сыграть в новом фильме. Актер признался, что таких ролей еще не играл, — он готов принять предложение.

«Вот сейчас прислали сценарий, и я думаю, что тоже соглашусь, потому что роль такая необычная. Я, по-моему, таких ролей не играл, и мне это интересно. После моего юбилея я встречусь с режиссером. Они вроде как хотят меня снимать, а я говорю: Я согласный! Это будет такая очень серьезная история. Не буду рассказывать, чтобы не сглазить, как жена говорит» — сказал Чернов.

Кроме того, артиста ждут съемки в полнометражном фильме режиссера и актрисы Оксаны Сташенко. Зрителям она известна по сериалам «Зимняя вишня» и «Возвращение Мухтара».

«Я снялся в картине замечательного режиссера и актрисы, удивительного человека Оксаны Сташенко. Это короткометражка под названием «Вовка». Этот фильм получил награду на фестивале, и теперь Оксана сняла полный метр. Вот в этом же полном метре я у нее буду играть как бы продолжение той короткометражки. Буду играть главного героя — дедушку. Так что работа есть», — заявил Чернов.

Свой день рождения артист будет встречать на работе — в Театре на Трубной.

«Вечером спектакль «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Он будет проходить на сцене театра, в котором я служу. Это бывший театр Школы современной пьесы. Я буду играть юбиляра. Эту роль играли наши актеры, и вот теперь ее дали мне. А после этого спектакля весь наш дружный коллектив обещает меня поздравлять с 75-летием. Родные и друзья тоже будут: жена, дети, внучка. Это же самое главное. А что еще может быть прекраснее», — констатировал юбиляр.

Российский актер театра и кино Юрий Чернов сыграл более чем в 100 фильмах и большом количестве спектаклей. Его помнят по роли ученика Сыромятникова в картине «Доживем до понедельника», отца Сыроежкина в «Приключениях Электроника», чемоданоносца в «Шырли-мырли», Митрича в сериале «Бабий бунт или Война в Новоселково».

Полное интервью с Юрием Черновым читайте на сайте «Газеты.Ru».

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