Ярмольник назвал «идеальным» свое самочувствие после сообщений о госпитализации

Актер Леонид Ярмольник в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о своей госпитализации. Он назвал публикации СМИ фейком, а свое самочувствие «идеальным».

«Фейк. [Чувствую себя] идеально», — сказал он.

24 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что актера Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. По данным канала, артисту понадобилась карета скорой помощи из-за гипертонического криза, в то время как его супруга страдает от хронической сердечной недостаточности.

Несколько дней назад, пишет издание, звездная пара пожаловалась на слабость и головную боль, при этом у Оксаны Ярмольник давление поднялось до критических значений. Из-за этого женщине дважды вызывали скорую. У самого актера же несколько дней подряд был кашель и высокое давление. СМИ утверждало, что супруги находятся в больнице.

Ранее Ирина Дубцова пожаловалась на здоровье после прививки от аллергии.