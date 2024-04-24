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Александр Розенбаум рассказал о дополнительном источнике дохода: «Не бомжовые заведения»

Певец Розенбаум похвастался возрождением сети советских пивных в Петербурге

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певец Александр Розенбаум в интервью PROZvezd рассказал, как решил открыть сеть пивных в Санкт-Петербурге.

«Во времена моей молодости у нас не было ночных клубов, дискотек и всяких других развлекушек. Все приличные люди, включая студентов, ходили в пивные и проводили там время. Это — не бомжовые заведения, они никогда не были приютом для алкоголиков. Туда приходили не только мужчины, но и женщины», — вспомнил Розенбаум.

В связи с ностальгическими воспоминаниями певец решил подать креативную идею своим партнерам по бизнесу и предложил открыть сеть пивных. По словам Розенбаума, он не занимается ведением бизнеса, ограничиваясь лишь долей в организации. Артист подчеркнул, что доволен работой своих коллег. Музыкант признался, что многие фанаты теперь благодарят его не только за песни, но и за пивные.

Недавно сообщалось, что сеть пивных «Толстый фраер» Александра Розенбаума проиграла суд «Невскому экологическому оператору». Арбитражный суд Петербурга полностью удовлетворил иск коммунальщиков на 385 тыс. рублей к бизнесу барда. Они решили пойти в суд после того, как у компании Розенбаума накопился долг за вывоз отходов и электричество.

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