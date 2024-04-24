Ярмольник объяснил свое появление в больнице на фоне новостей об экстренной госпитализации

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с РИА Новости опроверг слухи о своей экстренной госпитализации.

«Да не читайте вы эти глупости. Чекап просто прохожу, как обычно, раз в год. Я на репетиции. Со мной все в порядке. Это какие-то просто глупости», — пояснил Ярмольник.

Незадолго до этого Telegram-канал Shot писал, что Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, артисту понадобилась карета скорой помощи из-за гипертонического криза, в то время как его супруга страдает от хронической сердечной недостаточности.

Несколько дней назад звездная пара пожаловалась на слабость и головную боль, при этом у Оксаны Ярмольник давление поднялось до критических значений. Из-за этого женщине дважды вызывали скорую. У Ярмольника же несколько дней подряд был кашель и высокое давление, которое при этом не поднималось до столь высоких значений как у его жены. По данным канала, сейчас звездная пара находится в больнице под присмотром медиков.

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