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«Для Бабкиной это очень органично»: продюсер о кавере на Инстасамку

Продюсер Бабичев посоветовал Бабкиной закрепить успех после кавера на Инстасамку

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru посоветовал Надежде Бабкиной закрепить успех после удачного кавера на песню Инстасамки «За деньги — да».

«Забавно получилось. Текст очень смешной. Для Бабкиной это очень органично. Я понимаю, это больше стеб и юмор. Но что может из этого получиться — пока сказать трудно. Возможно, дуэты, коллаборации», — отметил Бабичев.

Он вспомнил, как Надежда Кадышева исполнила песню «Широка река» в дуэте с поп-певцом Антоном Зацепиным. По словам продюсера, тогда у исполнительницы русской народной музыки появился неплохой приток аудитории благодаря смешению жанров. Бабичев считает, что Бабкина может последовать примеру коллеги и удивить фанатов неожиданной коллаборацией.

«Все в ее руках. Сейчас она должна включить продюсерские возможности и идеи, просчитать на несколько шагов вперед, как этот всеобщий интерес превратить в деньги», — пояснил продюсер.

Бабкина спела кавер на песню Инстасамки во время концерта на ВДНХ в Москве. Народная артистка изменила хит рэперши на свой манер. В песне звучат народные мотивы, а в тексте — много отсылок на славянский быт. В номере певица отказывается от денег, предпочитая гусли.

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