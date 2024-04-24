Суд начал рассматривать дело о продлении ареста Блиновской

Московский городской суд приступил к рассмотрению материалов дела о продлении срока содержания в СИЗО блогера Елены Блиновской. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

20 апреля следователь попросил Мосгорсуд продлить Блиновской срок ареста. По словам юриста, Следственный комитет просит продлить арест Блиновской еще на три месяца.

Блогера задержали в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее следствие предъявило ей обвинение по двум случаям незаконного оборота денег и попросило суд оставить ее под стражей из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую в конечном итоге отправили в СИЗО.

Также фигурантом уголовного дела является ее муж Алексей, которому инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в крупных размерах. Ему было назначено ограничение определенных действий, запрещающее использование связи и интернета, но не ограничивающее передвижения.

Ранее стал известен основной досуг Блиновской в СИЗО.