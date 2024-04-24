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Никита Кологривый сыграет главную роль в фильме с девушкой Гарика Харламова

Актер Никита Кологривый снимется с Катериной Ковальчук в комедии «Любовь зла»

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FAMETIME TV/YouTube

Актер Никита Кологривый сыграет главную роль в комедии «Любовь зла» с Катериной Ковальчук и Дмитрием Власкиным. Об этом пишет aif.ru.

Сюжет рассказывает об обаятельном воре-домушнике, который решается ограбить квартиру ради выплаты долга бандитам. Герой Кологривого взламывает жилье, но внезапно домой возвращается хозяйка квартиры Ева (Катерина Ковальчук), которая решает поджечь недвижимость из-за измены жениха. Режиссерами и шоураннерами фильма станут братья Андреасян.

Недавно Гарик Харламов на шоу Comedy Club пошутил про недавние выходки актера Никиты Кологривого. В рамках шоу одним из гостей студии стал актер Слава Копейкин, который сыграл Турбо в сериале «Слово пацана». Харламов поинтересовался у Копейкина, как изменилась его жизнь после успеха сериала и почему из членов съемочной группы «чокнулся только один».

В апреле Гарик Харламов опроверг слухи о расставании с актрисой Катериной Ковальчук. Шоумен опубликовал видео вместе с возлюбленной. В конце видео юморист отправил актрисе воздушный поцелуй и взял ее за руку.

Ранее стало известно, что Виталий Гогунский сыграет Кузю-олигарха в продолжении сериала «Универ».

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