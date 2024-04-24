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Продюсер рассказал, что МакSим пойдет на уступки ради возращения на сцену

Продюсер Дворцов предположил, что певица МакSим снизит гонорар на 300 тыс. руб.

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) планирует «фееричное возращение» после творческой паузы. Его слова передает издание «Страсти».

«У нее будет серия концертов, гастроли по РФ. Я надеюсь, она выдержит все эти моменты. <...> Она и артистка, и человек замечательный, безумно талантливый», — заявил эксперт.

Дворцов предположил, что исполнительница может пойти на уступки и снизить свой гонорар до 300 тыс. рулей, но «не более». По словам продюсера, публика любит и ждет возращения артистки, несмотря на «все ситуации». Он добавил, что МакSим взяла небольшую паузу и полностью меняет состав команды.

«От директора до администратора, из пиарщиков осталась только Яна. Я считаю, что Павел Назаров — человек, который спаивал Марину и довел ее до проблем», — отметил Дворцов.

15 марта МакSим возмутилась новостями о паузе в карьере после лечения алкоголизма, которые активно начали обсуждаться в сети. Звезда подчеркнула, что продолжает концертную деятельность, но уже не в прежних масштабах. По словам МакSим, она решила больше не работать «на износ», а чаще проводить время с семьей.

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