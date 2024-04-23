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Релокантам из России не будут приходить гонорары за «Мастера и Маргариту»

Любимова: уехавшим из РФ авторам фильма «Мастер и Маргарита» не платят гонорар

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Покинувшим Россию участникам съемочной группы фильма «Мастер и Маргарита» не платят гонорар. Об этом ТАСС заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду без своего детища. Есть еще важный момент — никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», — считает Любимова.

До этого продюсеры фильма Ильи Учителя «Летучий корабль» перенесли картину на новую дату.

Фильм о матросе Иване и принцессе Забаве снимали более четырех лет, и съемки были завершены еще до начала спецоперации России на Украине. По словам продюсеров, трех актеров, критиковавших спецоперацию, пришлось заменить. Выход «Летучего корабля» на экраны планировался на 7 марта. Сейчас картина ждет выдачи прокатного удостоверения на новую дату.

Ранее фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ третий уикенд подряд.

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