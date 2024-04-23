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В Москве избили мужа Поплавской

Актриса Яна Поплавская сообщила, что ее мужа ударили во время ДТП

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the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская сообщила в Telegram-канале, что ее мужа Евгения Яковлева избили во время мелкого ДТП.

Яковлев попал в небольшое ДТП на дороге. Как только супруг вышел из машины, по словам актрисы, неизвестный мужчина ударил его в голову — в область виска и уха. Оглушенный от удара муж артистки успел дойти и закрыться в машине, но нападавший продолжал ломиться в дверь. Тогда мужчина вызвал ГИБДД и полицию.

«Полиция приехала моментально, при личном досмотре водителя и его попутчика нашли огромную пачку наличных денег (1,5-2 миллиона рублей), происхождение которых молодчики объясняли очень мутно», — заявила артистка.

Поплавская уточнила, что Яковлев написал заявление на напавшего. После удара у мужчины болит и кружится голова.

«А у меня одна мысль — слава Богу, что у нападавшего не было ножа или пистолета. Теперь по Москве не только ходить, но и ездить страшно», — поделилась актриса.

В апреле Поплавская рассказала, что ее преследовал маньяк. По словам Поплавской, незнакомец преследовал ее, когда ее младшему сыну Никите было около пяти лет.

Ранее Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино.

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