Татьяна Буланова попросила не спрашивать ее про долги мужа

Певица Татьяна Буланова отказалась комментировать долги супруга Валерия Руднева. Об этом сообщает kp.ru.

Буланова также попросила ее больше не спрашивать об этом.

«Я не буду комментировать долги своего супруга. Не звоните мне больше по этому вопросу», — заявила артистка.

23 апреля kp.ru сообщил, что Валерий Руднев, занятый в ресторанном бизнесе, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) больше 700 тыс. рублей.

По данным издания, общая сумма долга Руднева перед налоговой составляет 743 273 руб. При этом, отмечает издание, два года назад мужчина оплачивал свыше 2 млн руб. по налогам. В то же время у Руднева есть еще задолженности перед судебными приставами — всего 8,9 млн руб., а также штрафы ГИБДД.

Буланова вышла замуж за предпринимателя Руднева, который на 19 лет ее моложе, в 2023 году. Исполнительница рассказывала, что все расходы по организации свадьбы на себя взял возлюбленный. По словам певицы, спортсмен мечтал устроить торжество с размахом, поскольку женился впервые, и она этому не препятствовала.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что готова к ребенку от молодого супруга.